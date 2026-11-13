تجارب تفاعلية تصنع الغد في «أسبوع دبي للمستقبل»

تتحول المساحات الخارجية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل إلى وجهة مفتوحة للتجارب التفاعلية والابتكار، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بمشاركة علامات تجارية ومؤسسات متخصصة تقدم تجارب تجمع بين التكنولوجيا والصحة والرياضة والتصميم والفنون والغذاء.

وتقدم منصة الفعاليات الخارجية، عبر منطقتَي «الساحة الخارجية» و«ساحة الحركة»، مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتيح للجمهور اختبار تطبيقات مستقبلية في مجالات الحياة اليومية، فيما تشهد هذه الدورة للمرة الأولى امتداد بعض التجارب إلى المساحات الخارجية لمتحف المستقبل.

وتبرز ضمن المنصة مساحة «ذا كورت يارد»، التي تجمع التصميم والفنون والتسوق والمأكولات والأنشطة الإبداعية، بمشاركة علامات من بينها «بانتون» و«بايريدو» و«كارن وازن» و«مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد»، وتقدم «بانتون» تجربة تفاعلية بالتعاون مع متحف المستقبل لاستكشاف «لون المستقبل»، فيما تتيح «بايريدو» للزوار ابتكار رائحة تستحضر ذكريات المستقبل.

وفي تجربة تجمع الحرف التقليدية بالتكنولوجيا والإبداع الجماعي، تقدم «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد»، بالتعاون مع «زوليا»، سجادة حصرية يشارك الزوار في استكمال مراحل نسجها النهائية، مستلهمين تقاليد صناعة السجاد والتراث الإماراتي.

ويحظى الأطفال والعائلات ببرنامج من الورش التعليمية والإبداعية، التي تتيح للأطفال تصميم مدن مستقبلية، إضافة إلى العشرات من الفعاليات الأنشطة.