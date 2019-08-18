«المؤازرة» تضفي البهجة على أطفال بـ «عيدية» وشخصيات محببة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

بالهدايا والعيديات والشخصيات الكرتونية المحببة، أضفت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، البهجة على أطفال مقيمين في مستشفى توام بمدينة العين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة «عيدنا في سعادتكم».

وشملت الزيارة 48 طفلاً في أقسام المستشفى، بمشاركة شخصيات كرتونية محببة للصغار، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية.

وضم وفد «المؤازرة الإماراتية» رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، والأعضاء: سهيل نخيرة العفاري، وخولة أحمد خليفة السويدي، وسلامة مبارك المنصوري، وفريال آل علي، وعدوة حمد الهاجري، وميثاء محمد الكعبي، وعدد من المتطوّعين.

وقال الدكتور سالم بن ركاض العامري: «إن الجمعية نظمت بالتعاون مع إدارة مستشفى توام يوماً ترفيهياً للأطفال المرضى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لنقل فرحة الأعياد إليهم».

وأشار إلى أن المبادرة هدفها تقديم العيدية للأطفال، وألا يكون وجودهم في المستشفى عائقاً لاكتمال فرحتهم بالمناسبة.

وأضاف أن «مثل هذه الزيارات تعكس حرص الجمعية الكبير على التفاعل مع مختلف أفراد المجتمع، وفي مختلف المناسبات».