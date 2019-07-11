الجالية الهندية في العين تنظم أمسية «التسامح نهج حياة»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نظم أبناء الجالية الهندية في العين، ومدرسة دار الهدى الإسلامية، أمسية بعنوان «التسامح نهج حياة»، وذلك على مسرح مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، برعاية عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً سالم محمد بن ركاض العامري، وحضور عبدالله الكتبي من الشرطة المجتمعية، وسيد شهاب الدين رئيس المركز الثقافي لمسلمي كارلا في الإمارات، وعبر أبناء الجالية الهندية عن صادق شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، مشددين على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند وحرصهم على المساهمة في البناء والازدهار والالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها.