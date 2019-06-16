عرس تراثي في اليحر تماشياً مع التقاليد الأصيلة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

في مبادرة لتجسيد العرس الإماراتي التراثي بعيداً عن الصخب والحفلات الكبرى في الصالات ونبذ المبالغة والإسراف والولائم وغيرها من المظاهر، وتماشياً مع التقاليد الأصيلة للمجتمع، بادر المواطن مطر سهيل بوحسن العامري، بإقامة حفل استقبال متواضع بمنزله بمدينة اليحر في منطقة العين، بمناسبة زفاف نجله الدحبة إلى كريمة طبازة الدودة علي العامري، وذلك بحضور أعيان قبيلة العوامر وعدد من الأهل.

وأكدت أسرتا العروسين أن إقامة العرس في المنزل بعيداً عن التكاليف ومظاهر البذخ، إضافة إلى مقدم صداق متواضع جداً ومثله للمؤخر، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في خفض تكاليف الزواج، خاصة المهور، وتخفيف الأعباء المادية وعدم الإسراف في حفل الزفاف ومستلزماته، حيث اقتصرت الدعوة في المنزل على المقربين من الأسرتين وأعيان قبيلة العوامر، دون وجود مظاهر الكوشة والفستان وغيرها من الأشياء الاحتفالية، وهي مبادرة تحد من العادات السلبية القائمة على المباهاة والتفاخر.