«صقر الإمارات» تحتفل بتخريج «الدفعة الرابعة ثانوي»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفلت مدرسة صقر الإمارات الدولية الخاصة بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 - 2019. وحضر الحفل، الذي أقيم بفندق روتانا في مدينة العين، مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، محمد سالم الظاهري، ورئيس مجلس إدارة المدرسة، حمد سعيد بن تريس الظاهري، وعبدالله سعيد بن تريس الظاهري، ومديرة المدرسة، انطوانيت نصرالله، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأولياء الأمور من الآباء والأمهات.

وتخلل الحفل إلقاء عدد من الكلمات، وتقديم فقرات فنية وتربوية منوعة، وعرض فيلم التخرج، وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الخريجين.