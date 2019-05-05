مدرسة صقر الإمارات تحتفل بتخريج براعم 2019

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفلت مدرسة صقر الإمارات الدولية الخاصة بتخريج كوكبة من براعم قسم رياض الأطفال للعام الدراسي 2018 - 2019.

ونظمت المدرسة حفلاً على مسرح مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، حضره رئيس مجلس إدارة المدرسة حمد سعيد بن تريس الظاهري، ومديرة المدرسة أنطوانيت النصرالله، ومديرة قسم رياض الأطفال، بلسم شيحا، وعدد من أهالي وذوي الخريجين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وتخللت الحفل فقرات تعبيرية منوعة، تجلى فيها إبداع وتميز الخريجين في الشكل والأداء، ما أدخل البهجة والسرور والتفاؤل بمستقبل واعد. وفي نهاية الحفل، وزّعت الشهادات على الخريجين.