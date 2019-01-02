أفراح الشامسي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حضر سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال، الذي أقامه خليفة راشد حمد الشامسي، بمناسبة زفاف حمد أحمد راشد الشامسي إلى كريمة خليفة فاضل بن رحمة الشامسي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

حضر الحفل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.