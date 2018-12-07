«مخرج E88» يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال 12 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بأكثر من 10 آلاف زائر اختتم، مساء أمس، مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، فعاليات الدورة الأولى من مخرج E88 للمأكولات والتسوق، التي انطلقت في 23 نوفمبر الماضي، وقدمت لزوارها من مختلف الجنسيات والأعمار فرصة لتذوق تشكيلة من الأطعمة والمأكولات، قدمها 40 عارضاً وشركة ناشئة ومتخصصة في مجالات الطعام والأزياء، والإكسسوارات، والحرف اليدوية.

وشهدت الفعالية في دورتها الأولى حضوراً لافتاً من مختلف مقيمي وزوار الإمارة، وتفاعلاً كبيراً مع سلسلة الفعاليات والأنشطة التي احتضنتها الفعالية على مدار 12 يوماً متواصلة، والتي تزامنت مع الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي، وقدمت مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية الإماراتية، التي جمعت بين الغناء الشعبي والرقص الفلكلوري، والكثير غيرها من الفعاليات التي أضفت المزيد من الأجواء الممتعة بين الزوار.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حنان المحمود: «حققت فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، في دورتها الأولى، نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث أتاحت الفرصة للزوار لتجربة أشهى الأطباق المستوحاة من التنوع السكاني لدولة الإمارات، التي يعيش فيها نحو 200 جنسية».