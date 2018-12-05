«كهرباء ومياه دبي» شريكاً استراتيجياً لـ «روّاد التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، أن «هيئة كهرباء ومياه دبي» ستكون الشريك الاستراتيجي للدورة الثالثة للقمة، والمقرر عقدها 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة أكثر من 3000 مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي من المنطقة العربية والعالم، إلى جانب مسؤولي وممثلي كبرى شركات التواصل الاجتماعي في العالم والمعنيين بهذا المجال.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي، اعتزاز النادي بهذه الشراكة التي تجمعه مع هيئة وطنية متميزة ارتبط اسمها بالإبداع، والحرص على مواكبة ركب التطور العالمي في مشاريع الهيئة، التي تعد أحد الأعمدة التي ترتكز عليها خطط التنمية المستدامة في الإمارة وفي مقدمتها «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».

ورحّبت منى المرّي بانضمام الهيئة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وقالت: «يسرنا أن تكون الهيئة شريكاً استراتيجياً للقمة في دورتها الثالثة، مع خالص امتناننا للدعم الكبير والتعاون النموذجي الذي تقدمه انطلاقاً من قناعة تامة بقيمة الحدث وأثره المنشود، إذ يجمعنا هدف واحد هو تهيئة كل المقومات اللازمة لإقامة حوار شامل يستعرض مشهد التواصل الاجتماعي من زواياه كافة، ومن أكثر من منظور للوقوف على مواطن الضعف والقوة في هذا العالم الافتراضي، الذي أحدث تأثيرات بالغة العمق في المجتمع العربي والعالمي عموماً».

و قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: «يسعدنا رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الثالثة، في إطار دور الهيئة كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، وامتداداً لشراكتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة».

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته القمة في الدورتين السابقتين يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي أدركت مبكراً الدور الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة عبر الاستماع للملاحظات والمقترحات والأفكار، وتأكيدها على أهمية أن تكون هذه القنوات واسعة الانتشار، لاسيما بين فئة الشباب، وسيلة للتنمية والمعرفة والابتكار وتبادل الآراء والمعارف والخبرات، وجسراً للالتقاء والتفاعل الإيجابي والبناء».

وقال الطاير: «نجحت قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في ترسيخ مكانتها منصة مهمة تستقطب نخبة من الخبراء والمختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، لاستعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل الإيجابي في المجتمع، والدفع بهذا القطاع نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار بالاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها قنوات التواصل الاجتماعي.

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات الحكومية التي اعتمدت أدوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور».