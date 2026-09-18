لطيفة بنت محمد تكرّم الفائزين بـ «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026»

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، الفائزين بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ«قمة الإعلام العربي 2026» في دبي.

حضر حفل التكريم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي.

وشهد حفل التكريم الاحتفاء بنخبة من أبرز المبدعين وصنّاع المحتوى والمؤسسات العربية التي نجحت في توظيف منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج محتوى هادف ومؤثر، وإطلاق مبادرات وأفكار مبتكرة أسهمت في إحداث أثر إيجابي في المجتمعات العربية.

وكرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عبدالله آل حامد، لفوزه بجائزة «شخصية العام المؤثرة»، تقديراً لدوره في نشر المحتوى الإيجابي وتعزيز التأثير البنّاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لمعايير الجائزة التي تركز على المحتوى والتأثير والإبداع.

كما كرّمت سموّها الفائزين في مختلف فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في صناعة المحتوى الرقمي، ودورهم في تعزيز التواصل الإيجابي مع الجمهور، حيث ضمت قائمة الفائزين الدكتور أنور الحمادي عن فئة خدمة المجتمع والصحة، وجمال الملا عن فئة البودكاست، وغيث مروان عن فئة الفنون والترفيه، وناصر العقيل عن فئة الثقافة، و«مغامرات منصور» عن فئة أفضل منصة للطفل، و«همكس» عن فئة الرياضة، و«مونيفاي عربي» عن فئة أفضل منصة إخبارية، و«نون» عن فئة ريادة الأعمال، و«المخبر الاقتصادي» عن فئة الاقتصاد، و«رحاليستا» عن فئة السياحة.

وتأتي فئة «شخصية العام المؤثرة» لتكريم إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي ممن أسهموا في نشر المحتوى الإيجابي، فيما تكرّم فئة «خدمة المجتمع والصحة» المؤسسات والأفراد الذين يوظفون وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز التوعية بالقضايا الصحية.

وأكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، أن جائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» تجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الإعلام الهادف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتأتي في إطار توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الرقمي، وتشجيع المبدعين العرب على تقديم محتوى مؤثر وإيجابي.

وهنّأت الفائزين بالجائزة، وأشارت إلى أن الجائزة تواصل ترسيخ حضورها كمنصة عربية للاحتفاء بالمحتوى المؤثر والمبدع، فيما تعكس دورتها الحالية تنوعاً لافتاً في مجالات التأثير الرقمي، وتبرز نماذج عربية نجحت في تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات للتثقيف والإبداع وخدمة المجتمع.

وقالت مديرة جائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب»، سلمى المنصوري: «تعكس الجائزة إيمان دبي العميق بقدرة المحتوى الرقمي الهادف على إحداث تغيير إيجابي، وبالدور المؤثر لصنّاع المحتوى في تشكيل الوعي وتعزيز القيم وبناء جسور التواصل بين المجتمعات».

وأضافت: «تحتفي الدورة السادسة بنماذج عربية ملهمة نجحت في توظيف منصات التواصل الاجتماعي بمهنية ومسؤولية وإبداع، وتحويل حضورها الرقمي إلى أثر ملموس ومستدام. ونأمل أن يشكّل تكريم الفائزين حافزاً لمزيد من المبدعين لتقديم محتوى عربي موثوق ومبتكر، قادر على المنافسة والوصول إلى الجمهور إقليمياً وعالمياً».

وتأتي الجائزة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن نهج دبي في دعم الإبداع والمبدعين في مختلف المجالات، وتهدف إلى تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية، بما يعزز التفاعل الإيجابي عبر هذه المنصات ويحفز التفكير الإبداعي لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

منى المرّي:

• الجائزة تكرّس مكانة دبي مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الرقمي وتشجّع المبدعين العرب.

سلمى المنصوري:

• الجائزة تعكس إيمان دبي العميق بقدرة المحتوى الرقمي الهادف على إحداث تغيير إيجابي.