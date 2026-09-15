برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد.. «قمة الإعلام العربي» تنطلق اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي اليوم، أعمال قمة الإعلام العربي الـ24 في دورتها الكبرى على الإطلاق والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المري، عن ترحيب القمة بضيوفها من داخل الدولة وخارجها، في دورة استثنائية سواء من ناحية حجم ونوعية المشاركة، أو من حيث الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الجيوسياسي، أو الاقتصادي وكذلك التقني، وهي متغيرات وثيقة الصلة بقطاع الإعلام تأثيراً وتأثراً، ما يزيد من أهمية نقاشات القمة.

وقالت: «تواصل القمة في دورتها الـ24، ومن خلال ثمانية منتديات متخصصة، رسالتها في اكتشاف الطريق نحو إعلام عربي قوي ومنافس، من خلال ما تتيحه من مساحة لتبادل الأفكار والتجارب وبناء جسور جديدة للتعاون والتعرف عن قرب إلى تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير إعلامنا العربي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا».

وتحظى قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسة للقمة.

وكذلك تحظى القمة هذا العام بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم، تضم المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة، نورة الكعبي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله آل حامد، ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، د. علي راشد النعيمي، ورئيس مجلس الأمن السيبراني د. محمد الكويتي.

وعلى الصعيد العربي والعالمي يشارك في القمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وكبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، ومساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، حكمت حاجييف، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا، ماكا بوتشوريشفيلي.

وفي سياق المشاركة الوزارية العربية، يتحدث أمام قمة الإعلام العربي 2026: وزير الإعلام في مملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ووزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، الدكتور خالد زعرور، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، الدكتور بول مرقص، ووزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية ضياء رشوان، ووزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد المومني.

وتستضيف القمة في دورتها الحالية عدداً من قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهر وجوهها، وفي مقدمتهم رئيس وكالة رويترز للأنباء، بول باسكوبيرت، ورئيس يورونيوز الرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital العالمية، بيدرو فارغاس ديفيد، والرئيس التنفيذي ليورونيوز، كروس شترونتس، ومدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، فيل تشيتويند، إضافة إلى مشاركة الإعلامية هالة كوراني.

ومن نجوم الفن في العالم العربي يشارك في القمة كل من الفنانين: عابد فهد، وأحمد العوضي، ونادين نجيم، ونيلي كريم، ودينا الشربيني، وكاريس بشار، وكارمن بصيبص، ويارا السكري، ويوسف الخال، ونجوم الخليج: سميرة أحمد، وداوود حسين ومحمد المنصور.

وتضم حوارات القمة وجلساتها جمعاً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف وأبرز الكتاب والمحللين الاستراتيجيين، وصناع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة في أكثر من 175 جلسة موزعة على أيام القمة الثلاثة.

وتشمل أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام ثمانية منتديات هي: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتدى «يورونيوز» الذي تستضيفه القمة في أول مرة يعقد فيها هذا المنتدى خارج قارة أوروبا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي التي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب (إبداع) في دورتها العاشرة، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.