«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب» تناقش أدوات صناعة المحتوى المؤثر

ناقشت أولى جلسات «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» التي بدأت أمس، وتستمر حتى الغد، في مركز دبي التجاري العالمي، أدوات صناعة المحتوى المؤثر في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنصات الرقمية، وأهمية الجمع بين المصداقية والإبداع، وفهم الجمهور، وآليات عمل المنصات لبناء حضور قادر على الاستمرار وتحقيق تأثير حقيقي.

استضافت الجلسة، صنّاع المحتوى: رواء الجلاد وعمر قصقص ومصعب التويجري، الذين استعرضوا تجاربهم في صناعة المحتوى، وتوقفوا عند التحديات المرتبطة بثقة الجمهور، والخوارزميات و«الترند»، والشراكات التجارية، وكيفية بناء محتوى يحتفظ بقيمته بعد انتهاء دورة الانتشار السريع، وذلك ضمن حوار أدارته الصحافية المالية في «Moniify»، نورهان أبوسمرة. وأكد عمر قصقص، أن نجاح المحتوى القصير يتطلب القدرة على جذب انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى، وتبسيط المعلومات وتقديمها بأسلوب ممتع ومفيد، مع المحافظة على الدقة. فيما أكدت رواء الجلاد، أن عدم تحقيق بعض المواد مشاهدات متوقعة جزء طبيعي من تجربة صانع المحتوى، وأن التعامل مع الخوارزميات يجب ألا يتحول إلى مصدر للقلق أو سبب للتخلي عن الأفكار التي يؤمن بها. بينما قال مصعب التويجري، إن الانتشار العالمي لأي «ترند» لا يعني بالضرورة ملاءمته للجمهور العربي، مؤكداً ضرورة أن يعكس المحتوى الخصوصية الثقافية والقيم والمبادئ التي تمثل صانعه.