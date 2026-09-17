لطيفة بنت محمد تكرّم عبدالله آل حامد بجائزة شخصية العام المؤثرة والفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» اليوم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، لفوزه بجائزة «شخصية العام المؤثرة»، تقديراً لدوره في نشر المحتوى الإيجابي وتعزيز التأثير البنّاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لمعايير الجائزة التي تركز على المحتوى والتأثير والإبداع إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ«قمة الإعلام العربي 2026» في دبي.

حضر حفل التكريم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي منى غانم المري.

وشهد حفل التكريم الاحتفاء بنخبة من أبرز المبدعين وصنّاع المحتوى والمؤسسات العربية التي نجحت في توظيف منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج محتوى هادف ومؤثر، وإطلاق مبادرات وأفكار مبتكرة أسهمت في إحداث أثر إيجابي في المجتمعات العربية.

وضمت قائمة الفائزين الدكتور أنور الحمادي، عن فئة خدمة المجتمع والصحة، وجمال الملا عن فئة البودكاست، وغيث مروان عن فئة الفنون والترفيه، وناصر العقيل عن فئة الثقافة، و"مغامرات منصور" عن فئة أفضل منصة للطفل، و"همكس" عن فئة الرياضة، و"مونيفاي عربي" عن فئة أفضل منصة إخبارية، و"نون" عن فئة ريادة الأعمال، و"المخبر الاقتصادي" عن فئة الاقتصاد، و"رحاليستا" عن فئة السياحة.

وتعتمد الجائزة في اختيار المكرّمين على ثلاثة معايير رئيسية تتمثل في المحتوى والتأثير والإبداع؛ إذ تحتفي بأفضل الأفراد والمؤسسات في إنتاج محتوى غني وهادف، وتكرّم أصحاب التأثير الملموس في تطوير مجتمعاتهم، إلى جانب تقدير الإسهامات المبتكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق التقدم والازدهار.

وتأتي فئة "شخصية العام المؤثرة" لتكريم إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي ممن أسهموا في نشر المحتوى الإيجابي، فيما تكرّم فئة «خدمة المجتمع والصحة» المؤسسات والأفراد الذين يوظفون وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز التوعية بالقضايا الصحية.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي منى غانم المرّي أن جائزة "رواد التواصل الاجتماعي العرب" تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الإعلام الهادف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الرقمي، وتشجيع المبدعين العرب على تقديم محتوى مؤثر وإيجابي.

وأشارت إلى أن الجائزة تواصل ترسيخ حضورها منصة عربية للاحتفاء بالمحتوى المؤثر والمبدع، فيما تعكس دورتها الحالية تنوعاً لافتاً في مجالات التأثير الرقمي، وتبرز نماذج عربية نجحت في تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات للتثقيف والإبداع وخدمة المجتمع.

وهنّأت الفائزين بالجائزة، مؤكدة أن تكريم هذه النخبة يمثل تقديراً لما يقدمونه من محتوى مسؤول وهادف، ويجسد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه منصات التواصل الاجتماعي في دعم المجتمعات، وإلهام الأجيال الجديدة، وتعزيز الحوار والتفاعل الإيجابي في العالم العربي.

وقالت مديرة جائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» سلمى المنصوري: «تعكس الجائزة، إيمان دبي العميق بقدرة المحتوى الرقمي الهادف على إحداث تغيير إيجابي، وبالدور المؤثر لصنّاع المحتوى في تشكيل الوعي وتعزيز القيم وبناء جسور التواصل بين المجتمعات».

وأضافت: «تحتفي الدورة السادسة بنماذج عربية ملهمة نجحت في توظيف منصات التواصل الاجتماعي بمهنية ومسؤولية وإبداع، وتحويل حضورها الرقمي إلى أثر ملموس ومستدام.. ونأمل أن يشكّل تكريم الفائزين حافزاً لمزيد من المبدعين لتقديم محتوى عربي موثوق ومبتكر، قادر على المنافسة والوصول إلى الجمهور إقليمياً وعالمياً».

تأتي الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن نهج دبي في دعم الإبداع والمبدعين في مختلف المجالات، وتهدف إلى تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية، بما يعزز التفاعل الإيجابي عبر هذه المنصات ويحفز التفكير الإبداعي لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتسعى الجائزة، وهي إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة، إلى تعزيز الدور المجتمعي للمحتوى الرقمي، وتشجيع الشباب العربي على تبني رسائل بنّاءة، وتقديم نماذج ملهمة في الاستخدام المسؤول والإبداعي لمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الحفل، التقطت صورة جماعية تذكارية لـ سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع الفائزين والمكرّمين، احتفاءً بهذه النخبة التي أسهمت من خلال محتواها ومبادراتها في ترسيخ حضور عربي فاعل ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، تحت مسمى "منتدى الإعلام العربي".

وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته.

وواكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسية، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي. وتُعد الدورة الرابعة والعشرون للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.

وتضم القمة تحت مظلتها: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى "دبي بودفست"، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب "إبداع"، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.