جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم لرانيا شعبان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

فازت الدكتورة رانيا شعبان، بالمركز الثاني في جائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم، التي تنظمها جمعية أم المؤمنين في عجمان، بنسختها الـ 35 في مجال الدراسات الصيدلانية والاقتصادية، من بين 243 متسابقاً من الجامعات والمؤسسات العلمية على مستوى المنطقة، وذلك حول العديد من المجالات البحثية التي تشمل الصحة والطب والتغذية وعلوم البيئة وتقنية المعلومات، إلى جانب الدراسات الشرعية والقانونية والتربوية والنفسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية، فضلاً عن الجانب الأدبي الذي يشمل النقد الأدبي والإبداع الأدبي كالشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة والرواية والمسرحية وأدب الأطفال.

وشارك 122 محكماً من الأكاديميين والنقاد والأدباء والباحثين في حقل العلم والثقافة في تقييم الأعمال المشاركة بالنسخة الحالية للجائزة، التي بلغت 243 عملاً في الأوجه المختلفة، حيث سيتم تكريم جميع الفائزين بالجائزة في مارس المقبل.

وسبق للدكتورة رانيا شعبان الفوز بالجائزة نفسها في نسختها الـ33، كما حازت لقب «سفيرة النوايا الحسنة» بالأمم المتحدة، بينما نالت لقب أول صيدلانية اماراتية في المجال الميداني تحصل على خبير ومقيم للصناعات الدوائية والتفتيش على مصانع الأدوية داخل الدولة وخارجها، كما سبق لها العمل كرئيس لقسم التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب مشاركاتها المجتمعية والإنسانية في المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع.