ريكسوس بريميوم دبي ترحب بعودة "ليالي إسطنبول" في موسمه الثاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقب النجاح الذي حققته الموسم الأول، تعود "ليالي إسطنبول" الشهيرة لتحقق نجاحاً ساحقاً في موسمها الثاني في ريكسوس بريميوم دبي، مع جرعة إضافية من الترفيه الحي والموقع الممتد ليضفي المزيد من الروعة والألق على سهرات دبي.

يفتخر ريكسوس بريميوم دبي بأصوله ويخصص أمسيات أيام الخميس للمطبخ والثقافة التركية، مقيماً احتفالاً أسبوعياً حاملاً معه في رحلة إلى قلب اسطنبول، وذلك بدءاً من يوم 18 أكتوبر حيث من المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور. الأكثر من ذلك، وبفضل الأجواء الداخلية والخارجية في مطعمي تركواز وأزور بيتش، يمكن للمحتفلين الاستمتاع لأقصى حد بالطقس اللطيف في هذه الأشهر بالاحتفال على ضوء النجوم مقابل خلفية جميرا بيتش ريزيدنس الرائعة.

تتميز ليالي اسطنبول بمجموعة مبهرة من الأطباق التركية المميزة، من تقديم وإعداد الشيف شفتشي، خبير المأكولات التركية. كما يمكن لرواد الحفل انتقاء ما يشتهونه من محطات الطهي المباشرة، والتي تضم أطايب الأطباق التركية الأصلية، وسيجلب الترفيه الحي بعض من أفضل مواهب الغناء التركية إلى دبي، والتي يصاحبها فرقة حية ورقص شرقي تقليدي، ليقدم ترفيهاً تركياً أصلياً.