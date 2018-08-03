«سياحة أبوظبي» تتعاون مجدداً مع نادي مانشستر سيتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

مع قرب انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2018/‏2019، تعاونت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجدداً مع نادي مانشستر سيتي، لإطلاق جولة ترويجية جديدة من «حكاية السيتي الاستثنائية» على امتداد الموسم الجديد، تتيح لجمهور كرة القدم من خلالها فرصة الفوز بجائزة استثنائية.

وكما في الموسم الماضي، سيفوز المشجعون هذا الموسم 2018/‏2019 برحلة العمر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى جائزة استثنائية جديدة تتمثل بالظهور في مقطع فيديو رسمي يجمع الفائز مع لاعبي مانشستر سيتي.

وبعد الشعبية الواسعة التي حظيت بها الموسم الماضي، أعادت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق حملة «حكاية السيتي الاستثنائية» مع تقديم جوائز جديدة لهذا الموسم. وانطلقت المسابقة الجديدة خلال الجولة التي قام بها أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموسم، والتي شهدت مباريات حماسية لفريق بيب غوارديولا في شيكاغو ونيويورك وميامي.

وتدعو المسابقة مشجعي مانشستر سيتي إلى مشاركة لحظاتهم الاستثنائية المفضلة مع النادي من خلال نشر قصصهم مكتوبةً أو على شكل مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم الحملة #ExtraordinaryCityStory، كما يمكنهم أيضاً تقديم مشاركاتهم عبر الصفحة المخصصة لذلك على موقع «زوروا أبوظبي» (Visit Abu Dhabi).

وستتاح لجميع المشاركين فرصة الفوز برحلة استثنائية إلى العاصمة الإماراتية للاستمتاع بأجواء التدريب نفسها التي يعيشها المدير الفني غوارديولا مع فريقه خلال استراحة منتصف الموسم، إلى جانب جميع الجوانب الترفيهية الأخرى التي تنطوي عليها هذه التجربة.

وبالإضافة إلى هذه المسابقة، تفتح حملة «حكاية السيتي الاستثنائية» المجال أمام المشجعين للظهور في مقطع فيديو بعنوان «قصتك الاستثنائية مع سيتي» برفقة نجوم النادي، أمثال إيميريك لابورت، وفيل فودين، وليروي ساني وغيرهم. وسيتم تحرير هذا المقطع على نحو احترافي ونشره عبر الإنترنت، مع إجراء تحديثات عدة خلال الموسم. وسيصبح الفيديو الكامل لموسم 2018/‏2019 بمثابة تذكار رقمي لجميع مشجعي مانشستر سيتي، يمكنهم من خلاله «التفاعل» بأنفسهم مع نجوم الفريق.

وللمشاركة في مسابقة «قصتك الاستثنائية مع سيتي»، يتوجب على المشجعين تصوير أنفسهم بتقنية الفيديو مع مشهد جميل، أو موقع معروف في خلفية المقطع، ومن ثم التقاط كرة تُرمى إليهم من خارج المشهد، مع ذكر أسمائهم ومواقعهم، وعرض «قصتهم الاستثنائية مع النادي» أمام الكاميرا، وذلك قبل تمرير الكرة مرة أخرى إلى الجانب الآخر خارج المشهد.

وسيتم تحرير مقاطع الفيديو الأفضل في المسابقة بطريقة احترافية عبر دمجها بلقطات ساحرة، تبدأ مع مدافع وسط فرنسا إيميريك لابورت في شيكاغو، ومن ثم نجم إنجلترا فيل فودن في نيويورك، وكذلك النجم الألماني ليروي ساني في ميامي، وينضم إلى مقطع الفيديو أيضاً جميع نجوم مانشستر سيتي في مقاطع مميزة لهم على أرض استاد الاتحاد في مدينة مانشستر.

واحتفالاً بإطلاق هذه المسابقة العالمية الجديدة، نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعالية خاصة لإشهار شعار موقع «زوروا أبوظبي» (Visit Abu Dhabi)، الذي تم إدراجه على قمصان لاعبي مانشستر سيتي في مبارياتهم ضد أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وبايرن ميونخ في الولايات المتحدة.