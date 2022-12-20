سويسرا.. وجهة سياحية مميزة مع انطلاق المهرجانات الشتوية

مع تساقط الثلوج الأولى واكتساء الطبيعة بلونها الناصع البياض وانتشار مناطق التزلج الرائعة والمنحدرات المذهلة، تستقبل سويسرا زوارها الخليجيين وتقدّم لهم تجارب شتوية مبتكرة مفعمة بنشاطات وفعاليات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء في ربوع الطبيعة الخلابة النقية، مع فرصة لتذوق نكهة وجبات الفوندو السويسرية الشهيرة في الأكواخ الجبلية المريحة المنتشرة في ربوع سويسرا.

فإذا كنت تبحث عن وجهة أحلامك التي تتوافق مع جميع قائمة رغباتك خلال هذا الشتاء، فعليك باختيار سويسرا بجبالها المتلألئة والقرى المثالية والمدن العالمية والفنادق الحصرية، وكلها على بعد رحلة جوية قصيرة من الإمارات، وسواء كنت ترغب في عطلة طويلة أو عطلة نهاية أسبوع، فإن أي شخص يبحث عن أرض العجائب الشتوية لابد أنه سيقع في حب سويسرا هذا الموسم.

يقول مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي ماتياس ألبريخت : "لطالما كانت سويسرا وجهة مفضلة لدى المسافرين الإماراتيين الذين يبحثون عن أجواء شتوية ساحرة مع ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية. ولأننا ملتزمون فعلياً بالاستدامة، يمكنهم الاستمتاع بكل ما تقدمه سويسرا، مع العلم أن صناعة السياحة لدينا ملتزمة جداً بحماية البيئة.

ففي شهر أكتوبر 2022، ارتفعت ليالي المبيت بأكثر من 24٪، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، ارتفع عدد ليالي الإقامة في سويسرا بنسبة 4.1٪ مقارنة بأرقام ما قبل الجائحة في عام 2019، مما يثبت أننا عدنا إلى الترحيب بالزوار واستقبالهم، ونتطلع إلى موسم شتاء رائع".

وتُعدّ إنترلاكن الوجهة الأولى في أوروبا لرياضات المغامرات، وتشكّل المكان المثالي لتجربة مجموعة من الأنشطة المليئة بالإثارة، مثل القفز بالمظلات أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء أو التجديف بالكاياك أو القفز بالحبال، وتحيط بها المناظر الخلابة. أما الرحلات اليومية فهي مثيرة مع الجبال الرائعة ومنطقة يونغفراو القريبة للتزلج، في حين أن الفعاليات الرائعة والمطاعم المبهجة تبقي جميع الأعمار مستمتعين في المساء. ولأنك سترغب في اكتشاف أكبر قدر ممكن، فإنّ بطاقة "وينترلاكن" الخاصة تمنحك إمكانية الوصول إلى ثلاث منتجعات للتزلج ومجموعة من الخصومات أثناء إقامتك.

وتُعتبر دافوس كلوسترز، واحدة من أشهر وجهات العطلات في العالم، فهي بقعة مذهلة أخرى تتميز بإمكانيات كثيرة لا حصر لها لاستكشاف الثلوج وأنشطتها. وتتوفّر رحلات التزلج الحر والتزحلق وركوب الدراجات ذات الدواليب الضخمة والتزلج الريفي على الثلج. أو حتى ركوب الثلوج على لوح هوائي عالي السرعة. ولحسن الحظ، لن تنتهي المتعة بعد حلول الظلام. حيث تم إضاءة المنحدرات لكي يتمكن الزائر من الاستمتاع بتجارب لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر والاستمرار في تكوين ذكريات تكاد لا تُنسى. فإذا كنت ترغب في التعاون مع عشاق الرياضات الشتوية الآخرين، فإن المخيم الشتوي السويسري آسيا 2023 (من 19 إلى 23 مارس) هو فرصة رائعة للتواصل الاجتماعي وتحسين أسلوبك تحت إشراف مدربين متخصصين.

ووفّرت هيئة السياحة السويسرية كتيبات باللغتين العربية الإنجليزية؛ فيها المزيد من الأفكار الملهمة للسائح العربي، لاستكشاف كل ما يحتاج معرفته حول زيارة سويسرا في هذا الوقت الخاص من العام.

دبي- الإمارات اليوم