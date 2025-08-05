تحذير جديد من البطاطس المقلية.. هذا ما توصلت إليه دراسة على 200 ألف شخص

توصلت نتائج دراسة علمية حديثة إلى أن تناول البطاطس المقلية ترفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في الدورية العلمية “BMJ”، أن البيانات الصحية الخاصة بـ 107ر205 رجلاً وامرأة على مدى 30 عاماً كشفت أن تناول ثلاث حصص من البطاطس المقلية أسبوعياً ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 19%، في حين لم تُظهر طرق التحضير الأخرى، مثل البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة، أي صلة.

كما وجدت الدراسة أن تناول كميات أقل من البطاطس، خاصة المقلية، واختيار مصادر صحية للكربوهيدرات من الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 4%.