تخفيضات دبي الكبرى: بدأ العد التنازلي لخصومات الـ90%

ضمن مفاجآت صيف دبي 2025، تنطلق الجمعة المقبلة تخفيضات صيف دبي الكبرى، والتي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع حتى 10 أغسطس المقبل، لتقدم تخفيضات تصل إلى 90%، وعروضاً حصرية، وسحوبات كبرى على جوائز كبيرة، بما في ذلك جائزة بمليون درهم، أو سيارة نيسان باترول جديدة كلياً.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تخفيضات صيف دبي الكبرى في إطار برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف العروض والأنشطة المميزة هذا الموسم، إذ صُممت «المفاجآت» خصيصاً لمساعدة سكان دبي وزوارها على استكشاف مشهد التسوق النابض بالحياة في المدينة، من خلال العروض الترويجية المتنوعة، والسحوبات، والتخفيضات التي تقدم قيمة تناسب جميع الميزانيات.

وسيكشف عن سلسلة من التخفيضات الحصرية ومحدودة المدة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والصفقات اليومية، والتخفيضات الفورية من مجموعة الذهب والمجوهرات، وغيرها.

ويمكن للمتسوقين الفوز بأكبر جوائز الموسم في سحوبات مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل. وتقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ. ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات خلال مفاجآت صيف دبي فرصاً أكبر للفوز، إذ سيحصل 50 فائزاً على قسائم مجوهرات بقيمة 175 ألف درهم.

وتواصل مفاجآت صيف دبي تقديم تجارب تسوق صيفية مجزية مع سحوبات أسبوعية مميزة وفرص متعددة للفوز.