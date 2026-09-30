حمدان بن محمد: حضور رئيس الدولة افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي من أجمل المفاجآت

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي، «من أجمل المفاجآت».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره، وأسعدنا بقربه، وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريباً من أبنائه.. داعماً لطموحاتهم.. حاضراً في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم.. بحضوركم تكبر فرحتنا، وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها».

وأرفق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع التدوينة، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثناء حضوره افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.

حمدان بن محمد:

• بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها.