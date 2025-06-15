التمارين الرياضية المائية تساعد على إنقاص الوزن

تساعد ممارسة التمارين الرياضية المائية على إنقاص الوزن وتقليل محيط الخصر، وذلك وفقاً لنتائج تحليل لعديد من الدراسات التي نشرتها المجلة العلمية «BMJ Open» المتخصصة.

وقام الباحثون بتحليل 10 دراسات سريرية، شارك فيها ما مجموعه 286 مشاركاً، تراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً. وقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية المائية لمدة تراوح بين 2 و3 ساعات أسبوعياً على مدار 10 أسابيع على الأقل تؤدي إلى فقدان الوزن بمعدل 3 كيلوغرامات تقريباً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً.

كما انخفض محيط الخصر أيضاً بمعدل 3 سنتيمترات، واستفادت النساء على وجه الخصوص من التدريبات المائية.

وخلص الباحثون إلى أن التمارين الرياضية المائية تعدّ وسيلة فعالة لتقليل الوزن الإجمالي للجسم والسمنة المركزية. وتلعب هذه العوامل دوراً مهماً في الوقاية من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

يُشار إلى أن الطفو على الماء يساعد على تقليل الضغط على المفاصل، ما يسمح حتى للأشخاص، الذين يعانون زيادة الوزن بشكل كبير، بممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف دون المخاطرة بالألم أو الإصابة. وفي الوقت نفسه، يوفر الماء مقاومة طبيعية بحيث يتم تدريب العضلات والقدرة على التحمل بشكل فعال.