التعب المستمر والإرهاق.. غالباً ما يرجع إلى اضطرابات النوم

يعاني بعض الأشخاص الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مستمر. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح موقع «أبونيت.دي» الألماني أن الشعور المستمر بالتعب والإرهاق غالباً ما يرجع إلى اضطرابات النوم، والتي تحدث مثلاً بسبب العادات الحياتية الخاطئة أو بعض الأمراض مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء.

وللتمتع بنوم هانئ، ينبغي تناول آخر وجبة في المساء قبل النوم بساعتين أو أكثر، كما ينبغي عدم شرب الكثير من الماء في وقت متأخر من المساء، وذلك لتجنب الاضطرار إلى الذهاب للحمّام في الليل.

وأشار الموقع، الذي يُعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، إلى أن الكربوهيدرات المعقدة تضمن مستوى متوازناً من السكر في الدم، ما يعمل على الشعور بالنشاط والحيوية. لذا ينبغي تناول منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض والأرز الأبيض والسكر.

ومن المهم أيضاً شرب كمية كافية من السوائل، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.