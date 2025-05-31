الكارديجان «بوهيمي» مناسب للأنشطة اليومية

يتألق الكارديجان بنمط الباتيك ليمنح المرأة طابعاً بوهيمياً لافتاً للأنظار. وأوضحت مجلة «Elle»، أن الكارديجان هو سترة من التريكو، مشيرة إلى أن الأشكال غير المنتظمة والأشكال العضوية لأنماط الباتيك تشع بالفردية والخصوصية، ما يعكس التميز والثقة بالنفس والأسلوب. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الكارديجان بنمط الباتيك البوهيمي يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة «كاجوال» تناسب أنشطة الحياة اليومية المختلفة، من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي.