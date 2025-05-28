«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعود في دبي.. تنزيلات الـ90% تنتظركم قبل العيد

بدأ العد التنازلي لعودة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تقدم تجربة تسوق استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع من 30 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، وذلك خلال الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ تقدم تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية في ما يزيد على 2500 متجر، وهو ما يعد فرصةً مثالية لمحبي التسوق لشراء هدايا العيد، وتجديد خزانات ملابسهم، والحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والاستمتاع بتجربة تسوق لا تُنسى، حسب بيان صادر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اليوم (الأربعاء).

وتقدم الفعالية عروضاً على تشكيلة واسعة من المنتجات، من الأزياء، ومستحضرات التجميل، إلى الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير، وتشكل فرصة للتسوق والتوفير والاستمتاع بأكبر عروض الموسم من العلامات التجارية.

وسيحظى المتسوقون خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بفرصة الاستفادة من برامج الولاء المفضلة لديهم، مع مكافآت، ونقاط، ومزايا حصرية تقدمها هذه البرامج.

وتشمل التخفيضات وجهات التسوق المفضلة في دبي مثل: برجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي أوتلت مول، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج، ووافي مول، وغيرها الكثير.

ويستعد دبي فستيفال سيتي مول لإطلاق العرض الترويجي «أنفق واربح» خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ«3 أيام من التخفيضات الكبرى»، إذ يتيح العرض للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر فرصة ربح بطاقة هدايا بقيمة 20000 درهم. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، فيما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء فرص الفوز بالسحب.