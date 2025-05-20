أطباء يحذرون الرجال من 4 أعراض تنذر بمشاكل البروستاتا

أوصت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية الرجال بفحص البروستاتا لدى الطبيب في أسرع وقت ممكن عند ملاحظة الأعراض التالية:

- ضعف إفراغ المثانة والأمعاء.

- زيادة الرغبة في التبول، وخاصة في الليل.

- ألم عرق النسا.

- ألم البروستاتا (توجد أسفل البطن وتحيط بالإحليل في مكان خروجه من المثانة).

وأوضحت الجمعية أن هذه الأعراض تشير في الغالب إلى الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، غير أنها قد تنذر أيضا بالإصابة بسرطان البروستاتا، لا سيما في حالة وجود دم في البول.

ويساعد إجراء فحص «تركيز مستضد البروستاتا النوعي» (PSA) على اكتشاف الإصابة بسرطان البروستاتا؛ إذ يشير ارتفاع التركيز في الدم إلى المرحلة المبكرة من المرض.

وكلما اكتشف المرض الخبيث مبكراً، كانت فرص الشفاء والبقاء على قيد الحياة أفضل في كثير من الحالات.

يشار إلى أن سرطان البروستاتا يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال، ويرتفع خطر الإصابة به مع التقدم في السن. وإذا كان أقارب الدرجة الأولى أو الثانية مصابين أو أصيبوا به، فقد يزداد أيضاً خطر الإصابة بالمرض لدى الشخص.