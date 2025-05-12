أبرز علامات تهيج المثانة.. ألم أسفل البطن في المقدمة

أفاد موقع «أبونيت.دي» الصحي الألماني بأن بعض الأغذية قد تتسبب في تهيج المثانة، ومنها: المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية مثل الليمونادة أو المياه الغازية، والمحليات الصناعية في منتجات الحمية أو العلكة أو الحبوب، والأطعمة الحمضية، والمشروبات الكحولية.

وأوضح الموقع الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأعراض الدالة على تهيج المثانة تتمثل في الشعور بألم أسفل البطن والرغبة المتكررة في التبول والرغبة القوية والمفاجئة في التبول وفقدان البول غير المنضبط (سلس البول الإلحاحي).

ويمكن مواجهة تهيج المثانة من خلال تناول السوائل (مثل الماء وشاي الأعشاب) بكميات كافية، أي بمعدل 5ر1 إلى 2 لتر يومياً، مع اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على القليل من السكر والملح والدهون المشبعة، ومن المثالي أن يتألف النظام الغذائي من:

- الفواكه (الموز والتوت الأزرق والكمثرى البطيخ).

- الخضراوات والبقوليات (الجزر والفاصوليا الخضراء والخس والعدس واليقطين).

- الحبوب (الشوفان والأرز والكينوا).

- مصادر البروتين (البيض والدواجن والأسماك واللحوم الخالية من الدهون).

- منتجات الألبان (الجبن الخفيف والزبادي والحليب).