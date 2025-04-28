«لاند روفر» جاهزة لاقتحام عالم السيارات الكهربائية.. بأيقونتها المعروفة

تخطط شركة لاند روفر لاقتحام عالم السيارات الكهربائية قريباً؛ إذ تعتزم طرح نسخة كهربائية من أيقونتها Range Rover بحلول العام الجديد.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أنها ستزود سيارة الطرق الوعرة Range Rover بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 404 كيلووات/550 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحركين مع بطارية سعة 117 كيلووات ساعة وبتقنية 800 فولت، مع مدى سير يتخطى حاجز 500 كلم.

ويتم شحن البطارية بقدرة 22 كيلووات مع التيار المتردد، وبقدرة 350 كيلووات مع التيار المستمر.

وأكدت «لاند روفر» أن نظام الدفع الكهربائي لن يؤثر بالسلب على خصائص القيادة في الطرق الوعرة فيما يتعلق على سبيل المثال بالقدرة على القيادة على الطرق الصاعدة أو عمق الخوض، مشيرة إلى أن السيارة الكهربائية ستتسارع بشكل أفضل من معظم السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ونظراً لقيادتها الهادئة والصلابة الإضافية، التي توفرها البطارية في الأرضية، فإن السيارة الكهربائية ستكون أكثر راحة واسترخاء.