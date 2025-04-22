كنز غذائي يساعد على إنقاص الوزن.. خبراء ينصحون بالهليون: مفتاح للرشاقة

بفضل انخفاض سعراته الحرارية من ناحية، ومحتواه العالي من الألياف الغذائية من ناحية أخرى، يصف خبراء في التغذية نبات الهليون بأنه «مفتاح للرشاقة».

وأوضح خبراء المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا أن 100 جرام من الهليون تحتوي على نحو 16 سعرة حرارية فقط؛ لأنه يتكون من الماء بنسبة تبلغ 95%، في حين تساعد الألياف الغذائية على إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بوزن طبيعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد نبات الهليون المعروف أيضاً باسم «أسباراجوس» كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ إذ إنه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة القلب والعضلات والأعصاب.

ويزخر الهليون أيضاً بفيتامين A المهم لصحة العين والبشرة وفيتامين B المهم لصحة الأعصاب وفيتامين C المهم لجهاز المناعة وفيتامين E المهم لجهاز المناعة أيضاً وصحة وجمال البشرة.