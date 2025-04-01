ما أسباب الشعور الدائم بالتعب والإرهاق؟.. فتش عن عاداتك الخاطئة

يرجع الشعور المستمر بالتعب والإرهاق غالباً إلى اضطرابات النوم، والتي تحدث مثلاً بسبب العادات الحياتية الخاطئة أو بعض الأمراض مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء، كما أورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وللتمتع بنوم هانئ، ينبغي تناول آخر وجبة في المساء قبل النوم بساعتين أو أكثر، كما ينبغي عدم شرب الكثير من الماء في وقت متأخر من المساء، لتجنب الاضطرار إلى الذهاب للمرحاض في الليل.

وأشار الموقع الألماني إلى أن الكربوهيدرات المعقدة تضمن مستوى متوازناً من السكر في الدم، ما يعمل على الشعور بالنشاط والحيوية. لذا ينبغي تناول منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض والأرز الأبيض والسكر.

ومن المهم شرب كمية كافية من السوائل، ويُفضل المياه المعدنية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وفي حال استمرار الشعور بالتعب والإرهاق على الرغم من أخذ قسط كاف من النوم، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير ذلك إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين D.