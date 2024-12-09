تحذير من هجمات تصيد احتيالي في منصة الموسيقى «سبوتيفاي»

حذر مركز حماية المستهلك في ألمانيا من انتشار هجمات تصيد احتيالي على نطاق عالمي في منصة بث الموسيقى «سبوتيفاي».

وأوضح المركز أن مستخدم «سبوتيفاي» يتلقى حالياً رسالة بريد إلكتروني مزيفة تستهدف البيانات الشخصية ومعلومات الدفع، حيث يدور موضوع الرسالة حول «تحديث معلومات الدفع الخاصة بخدمة سبوتيفاي بريميوم».

وسيُطلب من المستخدم في الرسالة تأكيد معلومات الدفع الخاصة به عن طريق النقر على رابط بعنوان «تحديث معلومات الدفع»، وذلك لمنع الانقطاعات المحتملة في نظامه، بسبب عدم القدرة على معالجة طريقة الدفع لمرحلة الحساب التالية.

وللحيلولة دون الوقوع في هذا الفخ، أوصى المركز الألماني بعدم النقر على الروابط الموجودة في مثل هذه الرسائل، مشدداً على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية الحساسة، مثل كلمة المرور أو معلومات الدفع. وعلل المركز ذلك بأن الشركات ذات السمعة الطيبة، مثل شركة سبوتيفاي لا تطلب أبداً من المستخدم مثل هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني. ولمزيد من الاطمئنان، يمكن للمستخدم الاتصال بخدمة عملاء «سبوتيفاي» مباشرة للتحقق من مدى صحة رسالة البريد الإلكتروني.