مصر: طالب حقوق قتل والديه طعناً وأغلق المنزل وهرب إلى بنها

شهدت محافظة الغربية في مصر واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب حاصل على ليسانس حقوق، على قتل والديه بسكين داخل منزلهما، ثم أغلق المنزل وفر هاربًا إلى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثتي نبيل الشربيني، 60 عامًا، وزوجته مهجة داخل منزلهما، بعد ملاحظة اختفائهما لعدة أيام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار إصابات طعنية بالجثمانين. وأفادت المعاينات الأولية بأن الوفاة وقعت قبل العثور عليهما بنحو ثلاثة أيام، فيما جرى إخطار الطب الشرعي لاستكمال الفحص وتحديد أسباب الوفاة وتفاصيل الإصابات.

وكشفت التحريات أن نجل الضحيتين كان متغيبًا أيضًا خلال الفترة نفسها، وسط معلومات عن معاناته من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وبمراجعة كاميرات المراقبة وتتبع تحركات الشاب، توصلت أجهزة البحث إلى وجوده في مدينة بنها بالقليوبية، حيث تمكنت القوات من تحديد مكانه وضبطه واقتياده إلى مركز شرطة طنطا للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث، وانتداب الطب الشرعي لتحديد الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.