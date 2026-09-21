«سبوتيفاي» توسّع شراكات «البودكاست»

قررت منصة بث الموسيقى السويدية «سبوتيفاي» توسيع نطاق برنامجها للشراكة مع أصحاب «بودكاست»، الذي يتيح لهم جني الأموال من بث الإعلانات على برامجهم، والحصول على مبالغ مالية مقابل استماع مشتركي خدمة «سبوتيفاي» المدفوعة لبرامجهم ليغطي 35 دولة جديدة منها خلال الخريف المقبل.

وأشار موقع تك كرانش إلى أن منتجي البودكاست المؤهلين للاستفادة من الشراكة مع «سبوتيفاي» يمكنهم الحصول على عائد من حلقاتهم، وفقاً للمشاهدات من مشتركي الخدمة المدفوعة في «سبوتيفاي» أو جزء من حصيلة الإعلانات التي تبث داخل الحلقة على الخدمة المجانية من «سبوتيفاي».