سويس أوتيل المقام مكة وفندق مكة سويس أوتيل الخيار الأمثل لزوار مكة المكرمة

يتميز قطاع الضيافة في مكة المكرمة بأعلى نسب إشغال عالميًا، ما يجعلها محط الأنظار ووجهة رئيسية ضمن خطط تطوير البنية التحتية الكبرى في المملكة العربية السعودية وتركز رؤية السعودية 2030 على تطوير السياحة الدينية وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة، بما يتوافق مع تطلعات زوار بيت الله الحرام الذين يبحثون عن الإقامة في فنادق ذات خدمات عالمية ومواقع متميزة، تقع على بعد بضع خطوات من المسجد الحرام وتتمتع بإطلالة مباشرة على البيت العتيق مما يعزز تجربتهم الروحية ويثري رحلتهم.

ومن هذا المنطلق، يتمتع سويس أوتيل المقام مكة ومكة سويس أوتيل بالعديد من المميزات التي تجعل زيارة المسجد الحرام تجربة استثنائية لا تُنسى بفضل موقعهما المميز في أبراج الساعة ومشاريع التطوير التي تم إنجازها ويعد مكة سويس أوتيل أول فنادق ومنتجعات سويس أوتيل التي افتُتحت في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. يتميز بتصميم عصري يجمع بين أناقة الفن الإسلامي وتفاصيل معمارية مستوحاة من الثقافة المحلية ويتألف الفندق من 1478 غرفة يتمتع معظمها بإطلالات مباشرة على الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، كما تحتوي على مكبرات الصوت المتصلة مباشرة بالحرم. يضم الفندق أيضًا مجموعة متنوعة من خيارات لتناول الطعام التي تلبي مختلف الأذواق، ومنها مطعم "الرواد"، الذي يقدم مزيجًا من الأطباق العالمية. يتميز المطعم بمساحته الواسعة وقدرته على استيعاب أكثر من 2,500 ضيف، حيث تُقدَّم الخدمة بانسيابية لضمان تجربة مريحة للجميع.

وقال محمد طلعت مدير مكة سويس أوتيل " يقدم الفندق مزيج من الضيافة العربية الأصيلة ممزوجة بعراقة الخدمة السويسرية. ويُوفر الفندق للضيوف اتصالًا مباشرًا بالحرم المكي الشريف من خلال عدة ممرات، مما يعزز من سهولة الخروج من الفندق والوصول الى ساحات الحرم. يمكن للضيوف استخدام المدخل الخاص الواقع على شارع اجياد او عن طريق المركز التجاري لأبراج الساعة.

ويعد سويس أوتيل المقام مكة ثاني فنادق علامة سويس أوتيل في السعودية، ويضم 1,624 غرفة وجناحًا بتصاميم عصرية تجمع بين وسائل الراحة والتكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات الضيوف المختلفة، مع إطلالات مميزة على الكعبة المشرفة. يوفر الفندق ثلاثة مداخل تسهّل الوصول إلى ساحات المسجد الحرام، مما يسمح للضيوف بأداء مناسك العمرة بسهولة وراحة. كما يضم مطعم "الخيرات"، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية، واستراحة "مشارف"، التي تُقدّم تشكيلة من المخبوزات والحلويات الفاخرة، إلى جانب المشروبات الساخنة والباردة بما يلبي مختلف الأذواق

من جهته قال أحمد المغربي مدير سويس أوتيل المقام مكة: " يقدم الفندق خدماته بشغفٍ وعراقة الضيافة العربية، لتجعل الاقامة بجوار الحرم المكي الشريف تجربةٌ لا تنسى." وأكد المغربي تماشيا مع احتياجات الضيوف فقد تم اطلاق مشروع تجديد جميع غرف واجنحة ومرافق الفندق حيث تم الانتهاء من 60% من الغرف وسيتم الانتهاء من باقي المرافق قبل موسم رمضان .2025

وكانت أكور قد أطلقت مؤخرا بوابة مكة والمدينة المنورة من ALL وهو الموقع الاكتروني الجديد والمخصص لمجموعة فنادقها العاملة في المدينتين وذلك لتسهيل عملية الحجز وإيجاد افضل سعر للغرف للضيوف الراغبين في الحصول على إقامة مميزة أثناء زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. New Makkah-Madinah Portal (office.com)

وأضاف مصطفى منون مدير العمليات الفندقية لأكور في المملكة العربية السعودية توفر البوابة كل ما يحتاجه الضيوف من إرشادات العمرة والحج إلى نصائح السفر مع تسهيل إنشاء الحجوزات في فنادقنا المتنوعة في مكة والمدينة. تم تصميم هذه البوابة لدعم ملايين الحجاج طوال رحلتهم الروحانية وتعمل على تبسيط عملية الحجز وإعطاء التوجيهات المعتمدة من خلال تقديم دليل شامل عن اداء الشعائر ونصائح السفر والوصول السلس إلى فنادق أكور في المدن المقدسة التي تتنوع من العلامات التجارية الفاخرة إلى الاقتصادية

كما تؤكد بوابة مكة والمدينة من ALL على تفاني أكور في خدمة ملايين الأشخاص خلال التجربة المتميزة كما يعكس أيضاً التزام الشركة بالابتكار والقيادة في هذه السوق الحيوية، حيث سيتمكن أعضاء برنامج ولاء أكور ALL من كسب نقاط المكافأة خلال كل إقامة، أو عند تناول الطعام والشراب. يمكن للأعضاء استخدام هذه النقاط لحجز ليالٍ في الفنادق المشاركة، أو تحويل النقاط لاستخدامها مع شركاء اكور في جميع أنحاء العالم، أو تحويلها إلى لحظات لا تُنسى مع تجارب بلا حدود في الترفيه والرياضة والثقافة، والتسوق، والسفر وغيرها.

الجدير بالذكر أن فندق مكة سويس اوتيل وفندق سويس المقام مكة هما جزء من مجموعة أكور في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تعتبر المشغل الفندقي الأكبر في المدينتين، والتي تدير 12 فندقاً من 9 علامات تجارية وتحتوي على أكثر من 11,450غرفة.