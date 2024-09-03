علامات نقص فيتامين B5 في الجسم

يتمتع فيتامين B5 بفوائد عديدة للصحة؛ إذ يعمل هذا الفيتامين المعروف أيضاً باسم «حمض البانتوثينيك» على تحسين وظيفة الأعصاب، كما أنه مهم للاستفادة من الدهون والكربوهيدرات والبروتين، وذلك حسب خبراء صندوق التأمين الصحي في ألمانيا.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين B5 من خلال بعض الأعراض مثل الشعور بخدر أو حرقان في اليدين والقدمين وتشنجات العضلات والتهيج والأرق وصعوبات النوم وآلام المعدة والصداع والغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعب الشديد

وأفاد خبراء الصندوق الألماني بأن البالغ يحتاج إلى فيتامين B5 بمعدل خمسة ملليجرامات يومياً وتزيد إلى سبعة ملليجرامات لدى المرضعات، وذلك وفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B5 في البروكلي والملفوف والبقوليات والسلمون واللفت والبيض والأسماك والمكسرات وفول الصويا والفول السوداني.