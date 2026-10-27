نبات يدخل في الفطائر والحلويات.. يساعد على خفض الكوليسترول

قد يحمل نبات الراوند، المعروف بمذاقه الحامض واستخدامه في إعداد الفطائر والحلويات، فوائد صحية تتجاوز قيمته الغذائية، إذ تشير أبحاث إلى أن أليافه ومركباته النباتية قد تسهم في دعم صحة القلب والأمعاء، مع وجود مؤشرات بحثية على تأثيرات محتملة في الالتهابات والإجهاد التأكسدي المرتبطين بصحة الكبد.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الراوند يحتوي على ألياف قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، من خلال تعزيز طرح أحماض الصفراء، ما يدفع الكبد إلى استخدام الكوليسترول لإنتاج المزيد منها. لكن حجم هذا التأثير لدى البشر يعتمد على عوامل عدة، ولا يعني تناول النبات وحده ضمان خفض الكوليسترول.

مركبات نباتية قيد الدراسة

يحتوي الراوند على مركبات، من بينها «الراين» و«الإيمودين»، إضافة إلى البوليفينولات، وهي مواد نباتية دُرست لخصائصها المحتملة المضادة للأكسدة والالتهابات.

وأشارت أبحاث منشورة في دورية «فيتوميديسين» (Phytomedicine) إلى نتائج واعدة لمستخلصات الراوند في تقليل بعض مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي ضمن نماذج تجريبية. غير أن هذه النتائج لا تكفي لإثبات أن تناول الراوند يحمي الكبد أو يعالج أمراضه لدى البشر، كما لا تجعله بديلاً عن العلاج الطبي.

كيف يمكن إدراجه في النظام الغذائي؟

يمكن تناول سيقان الراوند مطهية مع التوت أو الفواكه الحلوة طبيعياً، أو إضافة القرفة والزنجبيل إليها لتخفيف حدة مذاقها. كما يمكن تحميصها وتقديمها إلى جانب اللحوم، أو إدخالها في بعض أطباق الحبوب والمخللات.

ويُفضّل الحد من السكر المضاف عند إعداد الحلويات والمربيات بالراوند، للمساعدة على تجنب زيادة السعرات الحرارية، خصوصاً لمن يسعون إلى اتباع نظام غذائي متوازن يدعم صحة القلب.

أوراقه غير صالحة للأكل

رغم إمكانية الاستفادة من سيقان الراوند ضمن نظام غذائي متنوع، فإن أوراقه لا تصلح للأكل لاحتوائها على مركبات قد تكون سامة. كما تحتوي السيقان على الأوكسالات، التي قد تزيد خطر تكوّن حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرّضين لها، لذلك يُنصح من لديهم تاريخ من حصوات أكسالات الكالسيوم أو أمراض الكلى باستشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة.

وقد يؤدي الإفراط في تناوله، أو استخدام مستخلصاته المركزة، إلى اضطرابات هضمية وتأثيرات ملينة. لذا يبقى إدراجه باعتدال ضمن الغذاء خياراً مختلفاً عن استخدامه بجرعات علاجية، التي لا ينبغي اللجوء إليها من دون استشارة مختص.