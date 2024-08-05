إرشادات للحفاظ على سماعة الأذن الطبية

أوصى اختصاصي السمعيات الألماني، إيبرهارد شميت، الأشخاص، الذين يرتدون سماعة أذن طبية، بخلعها قبل الاستحمام أو قبل السباحة، للحيلولة دون تعرض الميكروفونات والسماعات لتلفيات بفعل توغل الماء في داخلها.

وأكد ضرورة خلع سماعة الأذن الطبية في الشواطئ ذات الرمال صغيرة الحجم؛ لأن الرمال الصغيرة قد تتسبب في انسداد فتحات الميكروفون. ومن لا يرغب في خلع السماعة، ينبغي له ارتداء غطاء للرأس يغطي الأذن.

كما يجب خلع سماعة الأذن الطبية عند استعمال اسبراي الشعر أو كريم الوقاية من الشمس أو مستحضر التسمير الذاتي، تجنباً لانسداد فتحات الميكروفون.

وإذا أصبحت سماعة الأذن الطبية رطبة بفعل العرق، فينبغي حينئذ مسحها بقطعة قماش مطهرة، لإزالة الأملاح، التي يحتوي عليها العرق، والتي قد تلحق ضرراً بالسماعة. وإذا توغل الماء إلى داخل السماعة، يجب حينئذ تجفيفها على وجه السرعة مع مراعاة تنظيف فتحات الميكروفون بواسطة فرشاة.

ويمكن اللجوء إلى أدوات التجفيف المخصصة لهذا الغرض.