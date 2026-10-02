سماعات أذن جديدة تتصل بالإنترنت مباشرة وتعمل بلا هاتف

كشفت شركة كوالكوم عن سماعات لاسلكية أكثر استقلالًا عن الهواتف الذكية، تتيح الاتصال مباشرة بالإنترنت والخدمات السحابية، في خطوة قد تغير طريقة استخدام السماعات خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، تعتمد منصة Snapdragon Sound Elite Gen 2 على تقنية Wi-Fi 6E منخفضة الاستهلاك مدمجة داخل الشريحة نفسها، ما يسمح للسماعات والأجهزة الصوتية المتوافقة بالاتصال بشبكة Wi-Fi والوصول إلى الخدمات السحابية دون الحاجة إلى بقاء الهاتف متصلًا بها طوال الوقت. ⁠

وهذا يعني أن السماعة يمكن أن تصبح أكثر من مجرد جهاز يستقبل الصوت من الهاتف. فعلى سبيل المثال، يمكنها الوصول مباشرة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، أو التعامل مع بعض الخدمات السحابية، أو بث الموسيقى عبر الإنترنت، بينما يظل الهاتف بعيدًا عنها.

وتقول كوالكوم إن التقنية مصممة أيضًا لتشغيل مساعدات الذكاء الاصطناعي مباشرة من السماعات، بحيث يستطيع المستخدم التحدث إلى المساعد الصوتي وطلب معلومات أو خدمات دون الحاجة إلى إخراج الهاتف وفتح تطبيق. كما يمكن استخدام التقنية في النظارات الصوتية وأجهزة السمع وسماعات مزودة بكاميرات.

ولا تقتصر التغييرات على الاتصال؛ إذ تقول كوالكوم إن المنصة توفر ضعف قدرات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق، مع خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى 40% وتقليص حجم المنصة بنسبة تصل إلى 30%.

وتدعم المنصة كذلك تقنية XPAN، التي تسمح ببث الموسيقى بجودة عالية عبر Wi-Fi بدل الاعتماد على نطاق بلوتوث المحدود، مع إمكانية الوصول إلى صوت فاقد للضغط يصل إلى 192 كيلوهرتز وفق مواصفات كوالكوم.

لكن هذه الإمكانات لا تعني أن سماعات المستخدم الحالية ستتحول تلقائيًا إلى أجهزة مستقلة؛ فهي تعتمد على وجود أجهزة جديدة تستخدم هذه المنصة، كما أن الاتصال المباشر بالإنترنت سيكون مرتبطًا بشبكة Wi-Fi أو بوسيلة اتصال مناسبة.

وبذلك تتجه السماعات من كونها ملحقًا للهاتف إلى جهاز قادر على تنفيذ مهام أكثر اعتمادًا على نفسه، خصوصًا مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة التي نرتديها يوميًا.