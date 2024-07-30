خطط صينية للتعامل مع «السكري» وأمراض الجهاز التنفسي

تعتزم الصين العمل على ضمان توفير إمدادات الأدوية الناقصة لعلاج مرض السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وفقاً لخطتين منفصلتين أصدرتهما أمس اللجنة الوطنية للصحة بالاشتراك مع هيئات حكومية أخرى. وتشجع الصين شركات التأمين التجاري على وضع برامج تأمين صحي لمرضى السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتتضمن الخطتان العمل على تعزيز التطعيم ضد الأنفلونزا والالتهاب الرئوي و«كوفيد-19»، وتحسين البحث والتطوير لإنتاج لقاحات جديدة.