5 نصائح تساعدك على الاستمتاع بالنوم والاستيقاظ منتعشاً

يعد الحصول على نوم هانئ أثناء الليل أمراً ضرورياً للصحة العامة والرفاه، ولكنه غالباً ما يكون أمراً بعيد المنال بالنسبة للبعض.

ويقدم مختصو الرفاه والصحة في FLOW Spa الحاصل على جوائز في منتجع باتينا المالديف، نصائح للمساعدة على تحسين الجودة النوم، ما يضمن استيقاظك منتعشاً وجاهزاً للتعامل مع يوم حافل.

وتتضمن النصائح بعض الاستراتيجيات العملية الدقيقة - بدءا من الخيارات الغذائية، وصولاً إلى وسائل الاسترخاء المصممة لمساعدتك على النوم بسهولة أكبر والاستمتاع بنوم أكثر عمقاً.

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