وفد من جمعية الصحافيين يزور مبنى ديواني

زار وفد من جمعية الصحافيين الإماراتية مبنى ديواني، الذي قام بإنشائه وتجهيزه الفنان الإماراتي المبدع هشام المظلوم، للاطلاع على التجهيزات الفنية والهندسية الخاصة بالمبنى، وفتح قنوات التعاون الفني المشترك بين الجانبين، وضم الوفد رئيسة الجمعية فضيلة المعيني، والأعضاء محمد الطنيجي، وحسن عمران، وحليمة الملا.

يُعدّ مبنى ديواني أول منزل في العالم يمزج بين فنون العمارة المعاصرة وروائع الخط العربي، المستوحاة من تيارات الفن العربي الأصيل، كالنّسخ، والرقعة، والديواني، والثلث.

يضمّ المبنى تجارب حديثة من الأربعينات لفنانين مرموقين مثل نجا المهداوي، وعبدالقادر الريس، وخالد الساعي، إلى جانب تجارب معاصرة أخرى.

يُجسّد مبنى ديواني رحلة عبر الزمن، حيث يضمّ 200 عمل فني من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، بينما يُمثّل في الوقت نفسه منزلاً يعكس هذه التجربة الفريدة. حظي المبنى بتقدير عالمي ومحلي واسع، نال بموجبه ثلاث جوائز دولية مرموقة، منها: جائزة المؤسسة الدولية لفنون العمارة من أميركا (لوب)، لدمج العمارة المعاصرة بفنون الحرف والخط العربي، وجائزة مجلة أرشايز الدولية، وجائزة أفضل منزل من دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة لعام 2024، تقديراً لما يقدمه من إبداع في مجال فنون العمارة والخط العربي. يخضع المبنى حالياً لعمليات تجهيز شاملة، حيث يُقسّم إلى أجنحة مميزة عدة، منها جناح لأهم الخطاطين في العالم الإسلامي.