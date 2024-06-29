زوج من الباندا العملاقة يصل من الصين إلى أميركا

أعلنت حديقة حيوان سان دييغو، أمس (الجمعة)، أن اثنين من حيوانات الباندا العملاقة وصلا بسلامة من الصين إلى جنوب كاليفورنيا، حيث ستتم رعايتهما في إطار شراكة قائمة للحفاظ على البيئة.

وقال تحالف الحياة البرية بالحديقة في بيان مقتضب إن زوج الباندا، يون تشوان وشين باو، سيقضي الأسابيع القليلة المقبلة في التأقلم مع موطنه الجديد الخاص في حديقة حيوان سان دييغو، ولن يتمكن الجمهور من رؤيته.

وأضاف «تقوم فرق خبراء في مجال صحة ورعاية الحياة البرية بمراقبة زوج الباندا عن كثب، وستحدد تلك الفرق متى يكون زوج الدببة جاهزاً للقاء الجمهور».

وأقيم حفل وداع في وقت سابق من الأسبوع قبل مغادرة الباندا للصين.

وذكر تحالف الحياة البرية في وقت سابق أن الذكر يون تشوان (خمس سنوات) له أصول أميركية، إذ ولدت والدته، زين تشن، في حديقة حيوان سان دييغو عام 2007 للأبوين باي يون وغاو غاو.

أما زوجته، شين باو، فهي أنثى (أربع سنوات)، توصف بأنها «انطوائية وذكية ذات وجه جميل وأذنين كبيرتين».

وأقام تحالف الحياة البرية في حديقة حيوان سان دييغو شراكة تمتد إلى 30 عاماً مع مؤسسات الحفاظ على البيئة الرائدة في الصين، والتي تركز على حماية وتكاثر حيوانات الباندا العملاقة وغابات الخيزران ( البامبو) التي تعتمد عليها في غذائها.