أزياء «غريبة الأطوار» في أسبوع باريس للملابس الراقية

تستمر فعاليات أسبوع الأزياء الراقية في باريس على وقع عروض أزياء غريبة الأطوار، وإطلالات سريالية، وكما كان متوقعاً ومنتظراً قلبت علامة الأزياء الهولندية، «فيكتور آند رولف»، الكثير من القواعد، وخلال عرض مجموعتها سارت عارضات هذه العلامة التجارية الشهيرة بملابس تنوعت بين المربعات والمستطيلات وغيرها من الأشكال الهندسية، واختفت أجساد عارضات أخريات خلف الأكتاف العريضة والياقات المبالغ في أحجامها، وبدت الأطقم ذات الياقات والأكتاف العالية، كأنها تبتلع أعناق العارضات. وبحسب تعليقات صحافية يبدو أن هذه الدار استقت أفكارها هذا العام من أجواء حكاية أليس في بلاد العجائب. وسرعان ما غزت صور هذا العرض وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه المعلّقون بأنه «غريب» و«مجنون».

وتشتهر علامة الأزياء الطليعية «فيكتور آند رولف»، التي يترأسها فيكتور هورستينغ ورولف سنورين، بتقديم عروض مرحة ومبتكرة تتميز بالمبالغة.