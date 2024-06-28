فساتين الألوان الزاهية لإطلالة تلفت الأنظار

تتألق الفساتين بألوان زاهية في صيف 2024 لتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق من ناحية، وتمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة للأنظار من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Instyle» أن الفساتين تتألق هذا الموسم بألوان صيفية ناعمة مثل الأخضر الفستقي والأخضر النعناعي والخوخي والوردي والفوشيا والفانيليا والبني الناعم بلون الشوكولاتة، والبيج بلون الفانيليا لتضفي على المظهر لمسة أنوثة ورقة تغلفها البهجة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الفساتين ذات الألوان الزاهية مع صندل صيفي أنيق أو حذاء باليرينا رقيق. ولإطلالة جريئة تعكس تفرد الأسلوب، يمكن تنسيق الفساتين مع بوت الكاوبوي الجذاب.

وفي المناسبات المسائية، يمكن تنسيق الفساتين ذات الألوان الزاهية مع جاكيت جينز أو بليزر للحصول على إطلالة أكثر دفئاً وأناقة.