«الكلوج» على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الصيف

يتربع «الكلوج» (Clog) على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار من ناحية، وإحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Instyle» أن «الكلوج» هو حذاء مفتوح ذو نعل خشبي سميك، يمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، حيث تألقت به النجمات العالميات «أودري هيبورن» و«تويجي» في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكلوج يأتي هذا الموسم بمقدمة مغلقة أو مفتوحة، في حين يكون مفتوحاً عند الكعب في كلا الحالتين، مشيرة إلى أنه يزدان في كل الأحوال بالبراشيم المعدنية المميزة له.

وأشارت «Instyle» إلى أن الكلوج يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه بفضل مظهره الطبيعي البسيط، حيث يمكن تنسيقه مع بنطال جينز أو بنطال كابري ذي القصة القصيرة، كما أنه يتناغم مع الشورت والفساتين الصيفية والتنانير.