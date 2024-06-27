أزياء باريس الراقية تحتفي بأيقونات الفن والرياضة

تجمع فعاليات أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية بين الفن والرياضة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الألعاب الأولمبية. دار «Schiaparelli» حضرت في هذه المناسبة العالمية بعرض مميز، حضره ضيوف من مشاهير الصف الأول، وأبهر المدير الإبداعي للدار دانيال روزبيري بأثواب مصنوعة من ريش الديك تكريماً لراقصة الباليه الشهيرة آنا بافلوفا التي توفيت في العام الجاري.

واختار روزبيري، المعروف بتصاميمه الجريئة، الابتعاد عن الألوان النابضة بالحياة نحو الألوان النحاسية والمخملية السوداء، ولأول مرة في تاريخها، تستمد دار ديور مجموعتها من حدث رياضي في أسبوع الهوت كوتور، إذ قررت المديرة الإبداعية، ماريا غراترسيا كيوري، أن تستوحي إطلالات المجموعة من أولمبياد باريس، حيث استلهمت من تاريخ هذا الحدث، خصوصاً عام 1924، حيث أول مشاركة نسوية في هذه البطولة، وقدم المصمم اللبناني جورج حبيقة مجموعته الراقية بألوان الباستيل الناعمة، والتطريزات البراقة المصممة بتقنية ثلاثية الأبعاد.