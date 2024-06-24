فوائد الأفوكادو الصحية.. كنز من الفيتامينات والمعادن

يتمتع الأفوكادو بفوائد عديدة للصحة؛ إذ يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة ويحمي القلب والأوعية الدموية، ويعمل على تنشيط عملية الهضم وحماية شبكية العين.، حسب مجلة «فرويندين» الألمانية المعنية بالصحة والجمال.

وأضافت المجلة أن الأفوكادو يعتبر كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ إذ إنه غني بالفيتامينات B6 و B9 (حمض الفوليك) وD وE وK والكالسيوم والبوتاسيوم.

كما يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية صحية مثل أوميجا 3، والتي تساعد على بناء وحماية الخلايا. وتتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الدم، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الأفوكادو بمحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، وكذلك من الكاروتينات، التي تحمي شبكية العين.