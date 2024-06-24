فساتين زفاف 2024.. فخامة حالمة في ليلة العمر

تمثل الفخامة والرومانسية عنوان موضة فساتين الزفاف في 2024 لتمنح العروس إطلالة أنيقة وحالمة في ليلة العمر.

وقالت رئيسة تحرير مجلة «العروس والعريس» الألمانية، سوزان ليبه - برنارد، إن إطلالة الأميرات تشهد رواجاً كبيراً هذا العام، إذ تأتي فساتين الزفاف مصنوعة من خامة الكريب الفاخرة أو الساتان الحريري المتلألئ، ما يمنح العروس مظهراً ملكياً.

كما يخطف فستان الزفاف الأنظار من خلال الذيل الطويل، الذي يعكس الفخامة والأبهة. ويسري ذلك أيضاً على الأكمام الخفاشية، التي يمكن خلعها.

وتزدان فساتين الزفاف هذا العام ببعض التفاصيل الرومانسية، مثل الفيونكة والزهور ثلاثية الأبعاد، والتي تمنح العروس إطلالة رقيقة حالمة.

وأوردت مجلة Vogue المعنية بالموضة والجمال أن موضة فساتين الزفاف تشمل أيضاً اتجاهاً نحو البساطة والعملية، حيث يسجل الفستان الانسيابي ذو الحمالات، وكذلك الجمبسوت، حضوراً قوياً هذا العام.

وتوجد موديلات تجمع بين الفستان والجمبسوت، فمن خلال خلع التنورة يتحول الفستان إلى جمبسوت عملي.

وبالنسبة للألوان، تشهد موضة فساتين الزفاف هذا العام رواجاً كبيرا للون Peach Fuzz، وهو لون خوخي دافئ، اختاره معهد بانتون الأميركي للألوان ليكون لون عام 2024.

. تشهد موضة فساتين الزفاف رواجاً كبيراً للخوخي الدافئ، وهو لون 2024.