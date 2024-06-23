حلول بسيطة تعيد إلى الحُلي رونقها

مع مرور الوقت والارتداء المتكرر تتراكم الاتساخات على الحُلي بفعل إفرازات العرق، ما يُفقدها رونقها ولمعانها.

وأوصى خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال بتنظيف الحُلي بانتظام، ما يساعد في استعادة رونقها المفقود، مشيرين إلى أنه يمكن تنظيف الحُلي الذهبية بواسطة الماء الفاتر والكثير من الصابون، ثم شطفها جيداً، وتجفيفها بواسطة قطع قماش قطنية.

ولمزيد من اللمعان والبريق، يمكن استخدام قماش مصنوع من الصوف أو من جلد الغزال.

وأضاف خبراء المجلة أنه يمكن تنظيف الحُلي الفضية بواسطة محلول من الماء والصابون وصودا الخبز، إذا كانت الحُلي متسخة للغاية، ولهذا الغرض يتم دعك قطعة الحُلي بالمحلول باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش، ثم شطفها جيداً.

وإذا كانت الحُلي الفضية متأكسدة بشدة، فيمكن ببساطة لفها بورق الألمنيوم ووضعها في وعاء، ثم إضافة ماء مغلي وملعقتين كبيرتين من الملح، إذ يعمل الملح والألمنيوم مثل المغناطيس، ويساعدان على إزالة الرواسب. بعد هذه العملية، ينبغي شطف الحُلي بالماء الفاتر وتجففيها جيداً.

أما الحُلي المصنوعة من الألماس أو اللؤلؤ فمن الأفضل أن يتم تنظيفها وتلمعيها لدى محل المجوهرات، لأنها حساسة للغاية، وتحتاج إلى عناية خاصة.

• الحُلي المصنوعة من الألماس أو اللؤلؤ من الأفضل تنظيفها لدى محل المجوهرات.