نجوم يتألقون في ليلة «الشاشة الكندية»

تألق نجوم الفن وصنّاع السينما الكندية على سجادة مهرجان «الشاشة الكندية»، الذي يعتبر الحدث الأهم في قطاع الترفيه وساحة منافسة بين أهم وأبرز الأعمال الدرامية والإعلامية. وتعتبر ليلة «الشاشة الكندية» من الأحداث السنوية المنتظرة التي تستقطب جمهوراً كبيراً، نظراً لحشد النجوم الذي يحضر هذه الاحتفالية من كندا والعالم، إضافة إلى نجوم هوليوود من أصول كندية.

ويصف نقاد هذه الليلة بـ«فرصة لا تعوض» للممثلين والمنتجين المحليين للظهور، ولعرض نتاجهم أمام وكلاء استوديوهات هوليوود الذي يشهدون الحدث، ويخرجون بالعديد من الاتفاقات والعقود لأعمال وتجارب تجد طريقها إلى الشاشة الفضية ومنصات العرض في الفترة المقبلة.