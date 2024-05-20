«الصحة العالمية» تحذر من الإفراط في الملح.. هذه الكمية القصوى يومياً

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يعد عامل خطورة رئيسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرة إلى أن ضغط الدم يعد مرتفعاً إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 ملليمتر زئبق.

وشددت المنظمة على أن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ خمسة غرامات، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً.

كما ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات عند شرائها؛ لأن الملح يختبئ أيضاً في الأطعمة الجاهزة مثل النقانق والبيتزا المجمدة والمخبوزات.